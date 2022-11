VBP de Ivaiporã cresce 40% impulsionado pelo café e bate recorde

Da Redação

O Valor Bruto da Produção (VBP) do município de Ivaiporã passou de R$263.342.984,86 em 2020 para R$370.465.838,51 em 2021. O aumento recorde foi de R$107.122.858,51. Dentre as principais atividades econômicas agrícola do município a soja é o carro chefe, seguida pelas culturas de trigo e milho. Destaque para a produção do café, que passou de R$6.002.172,00 para R$11.888.360,00 em 2021.

Os dados foram divulgados pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, que leva em conta a produção agrícola, pecuária e florestal do Estado.

No Núcleo Regional de Ivaiporã – composto pelos municípios de Arapuã, Ariranha do Ivaí, Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí, o município de Ivaiporã se destacou com a maior participação no VBP.

Em relação ao VBP do Estado, que alcançou R$180,6 bilhões, o Núcleo Regional de Ivaiporã participou com 1,9%. No que se refere aos valores em porcentagem da participação dos municípios em relação ao Núcleo Regional, Ivaiporã participou com 11%.

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, que também é agricultor, considerou o número surpreendente. “O VBP de Ivaiporã cresceu 40,67% e o VBP do Estado 5%. Portanto, é muito significativo. Acredito que o resultado também se deve ao trabalho desenvolvido pelos Departamentos de Agricultura e de Viação. A diversificação é estimulada, os produtores passaram a ter assistência técnica, as estradas rurais e pontes são bem cuidadas, e os produtores transportam as safras em segurança. Estes fatores refletem no estímulo em investir e produzir”.

Além disso, os agricultores investem em tecnologia e formação. No distrito do Jacutinga, que produz café premiado no Estado e no Brasil, a Prefeitura incentiva à produção distribuindo mudas de café, oferecendo orientação técnica, readequando estradas e apoiando o Festival do Café – por exemplo.

