Van desliza na pista e capota próximo a ponte do Rio Ivaí

Acidente foi na PR-082 entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí

Um utilitário Van saiu da pista e capotou na PR-082 próximo a ponte do Rio Ivaí, entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí, no início da noite de quarta-feira (21), por volta das 17h30.

Apesar dos danos materiais, o motorista de 33 anos, que é representante comercial, não se feriu.

Conforme as informações, o veículo seguia sentido a São Pedro do Ivaí, após uma curva a Van deslizou na pista que estava bastante molhada, bateu em um barranco e capotou.

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência.

