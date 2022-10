Valentão põe a esposa e a filha para correr e encara PM ao ser preso

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A mulher foi agredida pelo marido e fugiu com a filha para buscar socorro na casa de uma amiga

Uma mulher precisou fugir a pé, com a filha, sob um temporal, na noite desta quinta-feira, em Marilândia do Sul, para não ser morta pelo marido. A mulher buscou abrigo na casa de uma amiga. Enquanto isso, uma equipe da Polícia Militar teve trabalho para efetuar a prisão do agressor, que reagiu com violência à abordagem policial. Ele foi contido depois de uma luta corporal em que os policiais precisaram inclusive usar spray de pimenta, algemas e muita força.

A ocorrência foi registrada pouco antes da meia noite, na rua Raymundo Pereira Leão, no centro de Marilândia do Sul. A mulher relata que o marido, sob efeito de drogas e álcool, ficou alterado e começou a agredi-la. A vítima relatou que precisou sair correndo com a filha, debaixo de muita chuva, depois das primeiras agressões. O marido teria tentado enforca-la e depois se armou com uma faca dizendo que iria matá-la. A mulher aproveitou o momento em que ele foi pegar a faca para correr para a tua com a filha, indo até a casa de uma amiga em busca de socorro.

A Polícia Militar foi até o endereço da vítima e encontrou o agressor na casa. Ele recebeu a equipe policial xingando muito e fazendo ameaças, dizendo que mataria os policiais caso tocassem nele. Ao ser anunciada a prisão, o homem desobedeceu as ordens policiais e partiu para cima da equipe, com socos e chutes. Ao reagir, o homem também passou a jogar uma série de objetos contra os policiais, como copos e panelas, entre outros utensílios da casa.

Os policiais precisaram usar muita força para conter o agressor. Durante a luta corporal, ele chegou a cair com os policiais e bateu a cabeça num vaso, sofrendo um corte. Ainda assim, manteve a luta até ser contido e algemado.

A equipe encaminhou o preso e a esposa ao posto de saúde de Marilândia do Sul, para cuidados médicos, onde foi lavrado o auto de lesão corporal. O homem precisou receber pontos para suturar o corte na cabeça. Em seguida, eles foram levados até a delegacia de polícia para as providências legais.

