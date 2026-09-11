Vale do Leite encerra segunda edição e consolida sucesso em Jardim Alegre

O Vale do Leite encerrou nesta sexta-feira (11), em Jardim Alegre, a segunda edição do evento, que reuniu produtores, técnicos, estudantes e empresas durante dois dias de atividades voltadas à cadeia leiteira.

A programação contou com a participação de produtores de vários municípios da região e mais de 45 empresas, cooperativas, instituições financeiras, casas agropecuárias e agroindústrias. As atividades foram realizadas mesmo com a chuva registrada na quinta-feira (10).

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O prefeito de Jardim Alegre, Moisés Santos, destacou o resultado da segunda edição e agradeceu aos produtores, empresas, instituições e equipes que participaram da realização.

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“Quero agradecer a todos que participaram e acreditaram no Vale do Leite. Tivemos dois dias de muita participação, aprendizado e oportunidades para os produtores. A união dos parceiros foi fundamental para realizarmos um evento dessa dimensão”, disse.

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A chefe do Núcleo Regional da Seab em Ivaiporã, Vitória Montenegro Holzmann avaliou positivamente a segunda edição e destacou a estrutura e a diversidade da programação.

“Mesmo com a chuva, o evento foi um sucesso. A programação foi muito bem organizada e a estrutura permitiu que todas as atividades acontecessem normalmente. Foi uma programação muito completa. De zero a dez, eu dou dez para o evento e para a organização”, enfatizou.

A secretária municipal de Agricultura, Margarete Gomes, disse que a participação dos produtores superou as expectativas. Segundo ela, as empresas participantes também realizaram negócios durante o evento. “Conseguimos garantir toda a estrutura necessária. As empresas participaram, negócios foram fechados e tivemos um retorno muito positivo”, destacou .

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Novidades da segunda edição

Pela primeira vez, o Vale do Leite realizou o Torneio de Silagem. A iniciativa avaliou a qualidade da silagem produzida por mais de 75 produtores de 15 municípios atendidos pelo Núcleo Regional do IDR-Paraná.

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A primeira colocação ficou com Alana Marceli de Andrade Tossin Spiti, de Ivaiporã. Samuel Fernandes de Oliveira, de Jardim Alegre, ficou em segundo lugar. Danielle Yasmin Damasceno, de Lidianópolis, terminou em terceiro.

Outra novidade foi o Raízes do Leite, projeto que aproxima crianças da criação de bezerras e da produção leiteira. A iniciativa começou há três anos na região de Ivaiporã, com o nome de Clube da Bezerra, e foi reformulada neste ano.

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Durante o Vale do Leite, os participantes aprenderam cuidados com as bezerras, como cura do umbigo, colostragem, pesagem, sanidade e manejo. O projeto terá continuidade na ExpoVale de Ivaiporã, com avaliação do desenvolvimento das bezerras e da participação das crianças.



1 de 10 TN Online/Ivan Maldonado Foto: Autor: TN Online/Ivan Maldonado

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