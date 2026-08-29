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PECUÁRIA LEITEIRA

Vale do Leite chega à 2ª edição em Jardim Alegre com concurso de silagem e exposição de bezerras

Segunda edição, nos dias 10 e 11 de setembro, terá concurso de silagem, exposição de bezerras, palestras e feira de produtos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vale do Leite chega à 2ª edição em Jardim Alegre com concurso de silagem e exposição de bezerras
Autor Produtor Bruno Frizon durante ordenha de vaca - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A segunda edição do Vale do Leite será realizada nos dias 10 e 11 de setembro, no Estádio Municipal Alzemiro Francisco Rech, em Jardim Alegre. O evento terá palestras técnicas, exposição de bezerras, oficinas, feira de produtos derivados do leite e o primeiro concurso de silagem do Vale do Ivaí.

A programação foi ampliada em relação à primeira edição, realizada em um único dia. Segundo a secretária municipal de Agricultura, Margarete Gomes, a proposta é aproximar produtores, empresas, estudantes e profissionais ligados à cadeia leiteira.

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“Além de serem dois dias, nós vamos ter a exposição de bezerras, que são frutos do programa de inseminação artificial. Teremos animais de produtores de Jardim Alegre e também de Ivaiporã”, afirmou.

LEIA MAIS: Incêndio destrói residência no Jardim Alvorada em Ivaiporã

As duas manhãs serão dedicadas a palestras técnicas. Na tarde do dia 10, o programa Raízes do Leite, desenvolvido por técnicos do IDR-Paraná, reunirá crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A atividade abordará sucessão familiar e manejo da produção leiteira.

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Também serão realizadas oficinas técnicas com participação de faculdades, colégios agrícolas e cursos técnicos da região.

Uma das novidades será o primeiro concurso de silagem do Vale do Ivaí. Técnicos do IDR-Paraná coletaram cerca de 74 amostras, que serão analisadas e premiadas durante o evento.

Para a chefe do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã, Vitória Montenegro Holzmann, o Vale do Leite vai além de uma feira. Segundo ela, o evento valoriza a produção, incentiva melhorias no manejo e reforça o leite como fonte de renda contínua.

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Na avaliação dela, a iniciativa ajuda a fortalecer a atividade e a projetar Jardim Alegre e o Vale do Ivaí como uma região produtora de leite.

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“Isso faz com que Jardim Alegre seja visto com outros olhos. Então, a nossa região vai ser vista como uma região produtora de leite de fato”, afirmou.

O produtor de leite Bruno Frizon, da localidade Palmeirinha, trabalha com a atividade há cerca de quatro anos e participou da primeira edição do Vale do Leite. Para ele, o incentivo ao setor pode estimular o retorno de produtores que deixaram a atividade.

“É muito importante incentivar. Muita gente parou por falta de incentivo e agora está começando a voltar. Quando começa a incentivar, o pessoal vê que é uma produção lucrativa e volta a mexer. Isso ajuda o município e ajuda também o produtor”, afirmou.

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A programação também terá participação de agroindústrias e produtores da região, com exposição e venda de produtos.

Primeira edição movimentou mais de R$ 750 mil

A primeira edição reuniu cerca de 23 empresas e movimentou mais de R$ 750 mil em negócios, incluindo a venda de implementos agrícolas, sistemas de energia solar e tratores.

“Para nós, o ano passado foi até uma surpresa. Tivemos aproximadamente 23 empresas participando e mais de R$ 750 mil fechados em negócios”, disse Margarete.

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Para este ano, a expectativa é superar esse resultado

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Cadeia Leiteira Concursos Agropecuários inseminação artificial Jardim Alegre Palestras Técnicas Vale do Leite
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