Vale do Ivaí tem maior redução de furtos do Paraná

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), divulgou o primeiro relatório estatístico de 2021 aponta para uma queda significativa de crimes contra o patrimônio no Estado.

O mesmo relatório destaca que o Vale do Ivaí, área abrangida pela 17ª Subdivisão Policial (SDP), com sede em Apucarana, registrou a maior queda de furtos de todo estado: 26,4%. Foram 1.199 casos no primeiro trimestre do ano passado e 882 neste ano, ou seja, 317 crimes a menos.

As demais modalidades de crimes contra patrimônio também registraram redução no período. Percentualmente, a maior queda ocorreu nos furtos de veículos: foram registrados 71 crimes, 37,72% a menos que o registrado no mesmo período do ano passado (114).

Os roubos, que são crimes de maior potencial ofensivo, uma vez que envolvem ameaça ou violência para subtração do bem, também reduziram de forma expressiva, 26,4% no geral e 29,63% envolvendo veículos.

Para o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os trabalhos integrados das forças de segurança cooperam para a queda dos índices de criminalidade.

“Temos conseguido realizar um trabalho de forma a manter os índices e até mesmo conseguir uma boa redução na criminalidade e eu atribuo isso ao trabalho integrado realizado entre as polícias civil e militar e também Guarda Municipal. Em relação especificamente aos furtos, a Polícia Civil está sempre trabalhando no sentido de investigar e elucidar, embora haja dificuldades de conseguir mandados de prisão por conta da pena, sempre fazemos uma pesquisa no sentido de descobrir se o suspeito já tem outras passagens, para desta forma conseguirmos o mandado de prisão”, comenta o delegado, acrescentando que o município sede da 17ª SDP também vem reduzindo crimes contra a vida.“Destaco também a queda de homicídios em Apucarana, já que estamos finalizando o semestre com apenas uma ocorrência”, detalhou o delegado”, comenta.

PARANÁ

A queda no número de crimes contra o patrimônio é uma tendência em todo estado. O número de roubos teve uma redução de 38,5% no Paraná no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado – passou de 11.193 para 6.844 registros, ou seja, 4.349 casos a menos. O mês de janeiro foi o que registrou maior incidência de roubo em 2021, com 2.463 registros.

A diminuição foi verificada em todo Estado em outras categorias de crimes. O número de furtos caiu 13,7%. Neste ano foram 35.334 registros, contra 40.968 nos três primeiros meses de 2020, o que representa menos 5.634 crimes nesta modalidade.De acordo com os dados, a maior redução no período foi de roubos em ambiente público. No primeiro trimestre de 2020 foram 7.619 ocorrências e no mesmo período de 2021 houve 4.462 registros (menos 41,4%)

“Semanalmente nos reunimos com representantes das forças policiais para analisar e discutir as melhores ações em todas as áreas da segurança pública, focados nos nossos acertos e em que podemos melhorar”, explica o secretário de Estado de Segurança Romulo Marinho Soares.