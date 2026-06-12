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Vale do Ivaí registra alta incidência de raios na última madrugada, aponta Simepar

Monitoramento apontou centenas de raios nuvem-solo na região; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 14:34:20 Editado em 12.06.2026, 14:34:14
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Vale do Ivaí registra alta incidência de raios na última madrugada, aponta Simepar
Autor Faxinal foi a mais atingida na região, contabilizando 96 raios - Foto: José Fernando Ogura/AEN

A madrugada e o início da manhã desta sexta-feira (12) foram marcados por uma intensa atividade de raios no Vale do Ivaí, segundo relatório do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Entre a meia-noite e as 9 horas, a região registrou uma alta incidência de raios do tipo nuvem-solo, que são as descargas que saem das nuvens de tempestade e atingem diretamente a superfície. Apesar da grande quantidade de raios e do susto provocado pelos trovões, o período transcorreu sem o registro de incidentes graves em nenhum dos 26 municípios que compõem a região.

-LEIA MAIS: Chuva torrencial e granizo causam prejuízos em municípios do Noroeste do PR

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De acordo com o levantamento feito pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que acompanha a atividade das tempestades em tempo real por meio de sensores especializados, a cidade de Faxinal foi a mais atingida na região, contabilizando 96 raios. Logo em seguida aparecem Borrazópolis, com 72 registros, e Cruzmaltina, que anotou 48 descargas elétricas atingindo o solo.

A instabilidade climática também foi sentida de forma significativa em outras cidades vizinhas. O monitoramento apontou índices elevados em Novo Itacolomi, com 32 raios, seguida por Marilândia do Sul (29), Ivaiporã (28), Kaloré (27) e Rosário do Ivaí (25). O levantamento destaca ainda os municípios de Grandes Rios e Jardim Alegre, ambos Com 23 registros, além de Apucarana (21) e Califórnia (20).Não houve relatos de estragos na região.

Em um panorama estadual, a liderança de descargas elétricas no mesmo período ficou com Tibagi, nos Campos Gerais, que somou 283 raios.

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Segundo o Simepar, o Paraná terá tempo estável na estreia do Brasil na Copa do Mundo neste sábado (13), com o retorno das chuvas no domingo (14). As temperaturas serão baixas na metade Sul do Estado, segundo o instituto.

Cidades com mais descargas elétricas na região nesta madrugada

  • Tibagi 283
  • Ortigueira 175
  • Reserva 165
  • Castro 96
  • Faxinal 96
  • Terra Rica 96
  • Tomazina 75
  • Piraí do Sul 74
  • Borrazópolis 72
  • Palmeira 72
  • Carambeí 63
  • Sapopema 63
  • Ibaiti 62
  • Guairaçá 59
  • Paranavaí 59
  • Cândido de Abreu 58
  • Ponta Grossa 55
  • Tamarana 54
  • Ventania 54
  • Londrina 52
  • Wenceslau Braz 50
  • Campo Mourão 49
  • Cruzmaltina 48
  • Prudentópolis 46
  • Congonhinhas 45
  • São João do Caiuá 44
  • Ipiranga 42
  • Curiúva 41
  • Teixeira Soares 41
  • Telêmaco Borba 40
  • São Jerônimo da Serra 38
  • Marialva 36
  • Japira 35
  • Paranacity 35
  • Jaguariaíva 34
  • Guaraqueçaba 34
  • Arapoti 33
  • Novo Itacolomi 32
  • Marilândia do Sul 29
  • Ivaiporã 28
  • Kaloré 27
  • Céu Azul 26
  • Antonina 25
  • Rosário do Ivaí 25
  • Iretama 24
  • Jaboti 24
  • Imbaú 24
  • Grandes Rios 23
  • Jardim Alegre 23
  • Assaí 22
  • Apucarana 21
  • Cianorte 21
  • Santa Cecília do Pavão 21
  • Nova Tebas 20
  • Califórnia 20
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