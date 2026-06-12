Vale do Ivaí registra alta incidência de raios na última madrugada, aponta Simepar

A madrugada e o início da manhã desta sexta-feira (12) foram marcados por uma intensa atividade de raios no Vale do Ivaí, segundo relatório do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Entre a meia-noite e as 9 horas, a região registrou uma alta incidência de raios do tipo nuvem-solo, que são as descargas que saem das nuvens de tempestade e atingem diretamente a superfície. Apesar da grande quantidade de raios e do susto provocado pelos trovões, o período transcorreu sem o registro de incidentes graves em nenhum dos 26 municípios que compõem a região.

-LEIA MAIS: Chuva torrencial e granizo causam prejuízos em municípios do Noroeste do PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o levantamento feito pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que acompanha a atividade das tempestades em tempo real por meio de sensores especializados, a cidade de Faxinal foi a mais atingida na região, contabilizando 96 raios. Logo em seguida aparecem Borrazópolis, com 72 registros, e Cruzmaltina, que anotou 48 descargas elétricas atingindo o solo.

A instabilidade climática também foi sentida de forma significativa em outras cidades vizinhas. O monitoramento apontou índices elevados em Novo Itacolomi, com 32 raios, seguida por Marilândia do Sul (29), Ivaiporã (28), Kaloré (27) e Rosário do Ivaí (25). O levantamento destaca ainda os municípios de Grandes Rios e Jardim Alegre, ambos Com 23 registros, além de Apucarana (21) e Califórnia (20).Não houve relatos de estragos na região.

Em um panorama estadual, a liderança de descargas elétricas no mesmo período ficou com Tibagi, nos Campos Gerais, que somou 283 raios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Simepar, o Paraná terá tempo estável na estreia do Brasil na Copa do Mundo neste sábado (13), com o retorno das chuvas no domingo (14). As temperaturas serão baixas na metade Sul do Estado, segundo o instituto.

Cidades com mais descargas elétricas na região nesta madrugada