Vale do Ivaí registra alta incidência de raios na última madrugada, aponta Simepar
Monitoramento apontou centenas de raios nuvem-solo na região; saiba mais
A madrugada e o início da manhã desta sexta-feira (12) foram marcados por uma intensa atividade de raios no Vale do Ivaí, segundo relatório do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Entre a meia-noite e as 9 horas, a região registrou uma alta incidência de raios do tipo nuvem-solo, que são as descargas que saem das nuvens de tempestade e atingem diretamente a superfície. Apesar da grande quantidade de raios e do susto provocado pelos trovões, o período transcorreu sem o registro de incidentes graves em nenhum dos 26 municípios que compõem a região.
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De acordo com o levantamento feito pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que acompanha a atividade das tempestades em tempo real por meio de sensores especializados, a cidade de Faxinal foi a mais atingida na região, contabilizando 96 raios. Logo em seguida aparecem Borrazópolis, com 72 registros, e Cruzmaltina, que anotou 48 descargas elétricas atingindo o solo.
A instabilidade climática também foi sentida de forma significativa em outras cidades vizinhas. O monitoramento apontou índices elevados em Novo Itacolomi, com 32 raios, seguida por Marilândia do Sul (29), Ivaiporã (28), Kaloré (27) e Rosário do Ivaí (25). O levantamento destaca ainda os municípios de Grandes Rios e Jardim Alegre, ambos Com 23 registros, além de Apucarana (21) e Califórnia (20).Não houve relatos de estragos na região.
Em um panorama estadual, a liderança de descargas elétricas no mesmo período ficou com Tibagi, nos Campos Gerais, que somou 283 raios.
Segundo o Simepar, o Paraná terá tempo estável na estreia do Brasil na Copa do Mundo neste sábado (13), com o retorno das chuvas no domingo (14). As temperaturas serão baixas na metade Sul do Estado, segundo o instituto.
Cidades com mais descargas elétricas na região nesta madrugada
- Tibagi 283
- Ortigueira 175
- Reserva 165
- Castro 96
- Faxinal 96
- Terra Rica 96
- Tomazina 75
- Piraí do Sul 74
- Borrazópolis 72
- Palmeira 72
- Carambeí 63
- Sapopema 63
- Ibaiti 62
- Guairaçá 59
- Paranavaí 59
- Cândido de Abreu 58
- Ponta Grossa 55
- Tamarana 54
- Ventania 54
- Londrina 52
- Wenceslau Braz 50
- Campo Mourão 49
- Cruzmaltina 48
- Prudentópolis 46
- Congonhinhas 45
- São João do Caiuá 44
- Ipiranga 42
- Curiúva 41
- Teixeira Soares 41
- Telêmaco Borba 40
- São Jerônimo da Serra 38
- Marialva 36
- Japira 35
- Paranacity 35
- Jaguariaíva 34
- Guaraqueçaba 34
- Arapoti 33
- Novo Itacolomi 32
- Marilândia do Sul 29
- Ivaiporã 28
- Kaloré 27
- Céu Azul 26
- Antonina 25
- Rosário do Ivaí 25
- Iretama 24
- Jaboti 24
- Imbaú 24
- Grandes Rios 23
- Jardim Alegre 23
- Assaí 22
- Apucarana 21
- Cianorte 21
- Santa Cecília do Pavão 21
- Nova Tebas 20
- Califórnia 20