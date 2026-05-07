Vale do Ivaí recebe maratona esportiva com Jogos de Aventura e Natureza

O Vale do Ivaí recebe nos próximos dois finais de semana seguidos, sempre de sexta-feira a domingo, uma das maiores programações esportivas e turísticas do Paraná com os Jogos de Aventura e Natureza. O evento reúne mais de 50 competições, apresentações e atividades de terra, ar e água, além de oficinas e atrações voltadas para toda a família.

Ao todo, 11 municípios participam da programação regional, que busca impulsionar o turismo, movimentar a economia local e aproximar moradores e visitantes de experiências esportivas e de lazer em diferentes cidades da região. Entre os municípios que recebem atividades estão Ivaiporã, Jardim Alegre, Arapuã, Lunardelli, São João do Ivaí, Faxinal, Borrazópolis, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Cruzmaltina, Manoel Ribas e Cândido de Abreu.

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Segundo o diretor da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná, Tiago Campos, a proposta vai além das disputas esportivas e aposta no potencial econômico das regiões participantes. “Os Jogos de Aventura e Natureza têm por objetivo utilizar o esporte como indutor do turismo, automaticamente gerador de empregos, renda e desenvolvimento econômico dos municipios”, destacou.

Entre as modalidades estão paraquedismo, maratona aquática, rali de velocidade, esportes a motor e diversas práticas do circuito tradicional. A expectativa é reunir mais de 3 mil atletas de diferentes modalidades, além de familiares, equipes de apoio e visitantes de várias regiões.

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Com isso, a organização estima que mais de 10 mil pessoas circulem durante a programação, impulsionando hotéis, restaurantes e o comércio nas cidades envolvidas. Além das competições, o evento também aposta no Festival da Família. A proposta é resgatar atividades tradicionais e, ao mesmo tempo, apresentar novos esportes à população.

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“É trazer a família para dentro dos Jogos de Aventura e Natureza, resgatando brincadeiras antigas e apresentando modalidades novas para que a população também possa participar”, reforçou Tiago Campos.

Em Ivaiporã, o secretário municipal de Esportes, Yan Santos, destacou que os Jogos de Aventura e Natureza devem movimentar o esporte e a economia local. “É muito bom para a população e também para os comerciantes receber esse público em Ivaiporã. Vamos sediar o Cross Paranaense, além de capoeira, skate, clínica de canoagem e stand up paddle”, afirmou.

Segundo ele, o Jardim Botânico será palco do Cross Paranaense e das atividades de canoagem, stand up paddle e skate, enquanto a capoeira ocorrerá no Centro de Convivência da Pessoa Idosa.

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Já em Jardim Alegre, o secretário municipal de Esportes, Luiz Carlos Pereira, o Chocolate, afirmou que o município quer transformar as competições em tradição, especialmente nas modalidades ligadas ao Jeep Rally, gaiolas e carrinho de rolimã.

“A expectativa é criar uma tradição no nosso município para receber essas competições. Temos um grupo forte de gaioleiros, com mais de 50 famílias envolvidas, espaço para treinamentos e estrutura para crescer. Queremos fazer de Jardim Alegre um ponto de encontro dos gaioleiros do Paraná e, no futuro, sediar até uma prova em nível estadual de Jeep Rally”, destacou.

Segundo ele, os Jogos de Aventura e Natureza podem impulsionar o esporte off-road e ampliar o calendário de eventos esportivos na cidade.

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Yan Santos e Tiago Campos - Foto: TN Online/Ivan Maldonado Yan Santos e Tiago Campos - Foto: TN Online/Ivan Maldonado











