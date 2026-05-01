Vale do Ivaí perde linhas de ônibus e mais de 12 municípios são afetados

Mais de doze municípios do Vale do Ivaí serão afetados pelo encerramento de quatro linhas de transporte intermunicipal a partir desta sexta-feira, 1º de maio. A decisão amplia o esvaziamento rodoviário na região, onde há municípios sem esse tipo de serviço há alguns anos.

Quatro linhas de transporte intermunicipal serão encerradas a partir desta sexta-feira (1º) no Vale do Ivaí. Isso irá afetar mais de doze municípios, ampliando o esvaziamento do sistema rodoviário na região, onde algumas cidades já estão sem esse tipo de serviço há anos.



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A Viação Garcia confirmou no fim de abril o encerramento das linhas: Jandaia do Sul/Ivaiporã; Jandaia do Sul/Barbosa Ferraz; Barbosa Ferraz/Ivaiporã e São João do Ivaí/Godoy Moreira. As linhas atendiam vários municípios ao longo do trecho como Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, Lunardelli, Jardim Alegre, São João do Ivaí, entre outros.

Em Jandaia do Sul, a rota para Borrazópolis, que também atendia Marumbi e Kaloré, já foi encerrada em 15 de abril. Apesar do anúncio do fim do itinerário Jandaia do Sul/Ivaiporã, a prefeitura informou que a linha será mantida e continuará atendendo municípios vizinhos. “Essa situação preocupa bastante, porque estamos falando de linhas essenciais para a população de Jandaia do Sul e de toda a região. Muitas pessoas dependem diariamente desse transporte para trabalhar, estudar e acessar serviços básicos”, afirmou o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio.

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Em nota, a Viação Garcia informou que o encerramento das linhas ocorre em função da baixa demanda de passageiros e da inviabilidade financeira da operação. A empresa afirmou que permanece à disposição para dialogar com os órgãos competentes sobre possíveis alternativas que viabilizem a continuidade do atendimento.

IMPACTO

A empresária Marlene Oliveira Cogo, dona de uma loja de confecções e consertos de Jandaia do Sul, conta que atende muitos clientes de outras cidades que dependem do transporte rodoviário e estima uma queda de pelo menos 20% nas vendas em virtude da redução das linhas. “A gente tem muito cliente de fora, como Bom Sucesso, Kaloré, Marumbi e São Pedro do Ivaí. Com certeza vai afetar muito. Muita gente vem a Jandaia do Sul para fazer compras e ir ao banco”, afirmou.

Proprietária de uma casa agropecuária, Virgínia Bevelo já sentiu que a movimentação caiu. “Isso impacta as vendas. Vem muita gente de fora comprar, principalmente o pessoal do Vale do Ivaí. Acho que a prefeitura deveria tomar uma medida, não só pelo comércio, mas também pelo pessoal que utiliza o transporte para trabalhar”, opinou.