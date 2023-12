Vale do Ivaí: jovem e idosa de 65 anos ficam feridas após capotamento

As vítimas não correm risco de perder a vida

Uma jovem de 19 anos e uma idosa, de 65, ficaram feridas na tarde deste domingo (3) após o carro em que elas estavam capotar na zona rural de Manoel Ribas, no Vale do Ivaí. O acidente aconteceu por volta das 16h30, na Estrada do Bairro Rio Quieto. O carro, um veículo Volkswagen Gol, ficou completamente destruído.

De acordo com informações, a jovem dirigia o carro e acabou perdendo o controle da direção. O automóvel desgovernado saiu da pista e capotou, parando ao lado de uma casa.

Equipes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender a ocorrência. Conforme os socorristas, as vítimas não correm risco de perder a vida. Mais informações sobre o quadro de saúde da jovem e da idosa não foram informados.

