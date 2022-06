Vale do Ivaí: idoso é encontrado morto dentro de casa em Cambira

Da Redação

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado, bem como policiais civis e militares

Um homem de 79 anos foi encontrado morto dentro de casa, na Avenida Cecílio Nakad, em Cambira, no Vale do Ivaí, na tarde desta quinta-feira, 23. O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado, bem como policiais civis e militares e o Instituto de Criminalística.

Um médico esteve no local e atestou a morte do idoso como sendo natural

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem foi identificado como Anésio Rocha. Ele morava sozinho e tinha histórico de problemas de saúde. O idoso foi encontrado caído no chão, perto da porta e tinha um ferimento na cabeça, provavelmente por conta da queda. Ainda segundo a PC, a residência se encontrava intacta, ou seja, sem sinais de quem alguém poderia ter invadido o local.

Um médico esteve no local e atestou a morte do idoso como sendo natural.

Jovem é encontrado morto em Apucarana

Ainda na tarde desta quinta-feira (23), um homem, de 21 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio, em Apucarana, no norte do Paraná. O rapaz, identificado como Matheus Gregorio Gomes, apresenta sinais de agressão, uma perna quebrada e ferimentos por arma de fogo.

O corpo foi encontrado em um terreno na Rua Maria de Marchi Miranda, localizada no Jardim Santos Dumont III. A Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC), além do delegado adjunto Felipe Ribeiro Rodrigues, foram até o local.

"Aqui no local, foi possível verificar, junto com o Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística, aproximadamente 10 perfurações pelo corpo. Populares procurando por um homem desaparecido, encontraram o corpo. Agora a Polícia Civil começa a investigação e conta também com apoio da comunidade para denúncias, a sua identidade será preservada", disse o investigador do setor de homicídios Roberto Francisco.

