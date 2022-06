Vale do Ivaí: Identificada vítima fatal de acidente na BR 376

Da Redação

Muito conhecido na cidade de Marilândia do Sul, a morte de Leandro causou comoção na população

A vítima fatal do acidente registrado no final da tarde desta sexta-feira, 10, foi identificada como Leandro Alves Cardoso, 38 anos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Leandro era morador de Marilândia do Sul e estava como passageiro em um caminhão, com outros dois amigos que ficaram feridos, quando o veículo tombou na BR 376, em Calífórnia, no Vale do Ivaí, região norte do Paraná.

O acidente envolveu o capotamento de um caminhão com placas de Marilândia do Sul carregado com pedras, no trecho conhecido como Serrinha. O caminhão seguia no sentido Apucarana. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana e a ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhados até o local. Outras duas vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital da Providência de Apucarana. A suspeita é que a vítima fatal, que estava como passageiro no caminhão, tenha sido ejetada do veículo.

Segundo informações levantadas no local pela reportagem, Leandro e as duas vítimas que foram socorridas eram amigos e trabalhavam juntos em um posto de combustíveis que fica às margens da rodovia. Eles teriam carregado o caminhão com 2,5 mil kg de pedras e estavam a caminho de uma propriedade rural, onde prestariam um serviço.

De acordo com informações de amigos, o velório acontece na Capela Municipal e o sepultamento deve ocorrer às 16h deste sábado.

O acidente

Equipes de socorro e resgate de Apucarana e região foram mobilizadas na tarde desta sexta-feira (10) em atendimento a um acidente grave registrado na BR-376, entre Califórnia e Marilândia do Sul. Um homem morreu e dois ficaram feridos no acidente.

O acidente envolveu um capotamento de um caminhão com placas de Marilândia do Sul carregado com pedras no trecho conhecido como Serrinha. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana e a ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhados até o local. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência de Apucarana.

O caminhão seguia no sentido Apucarana. A suspeita é que a vítima fatal tenha sido ejetada do veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parcialmente a pista no sentido Apucarana até a retirada do veículo. Os policiais também aguardam a chegada do Instituto Médico Legal para retirada do corpo.

Segundo informações levantadas pela reportagem no local do acidente, as três vítimas trabalham em um posto de combustíveis da região