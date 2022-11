Vale do Ivaí: Homem é agredido após não devolver carteira com dinheiro

Da Redação

Na noite desta quarta-feira (23), a Polícia Militar (PM) do município de Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, foi acionada para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Avenida São Paulo, área central da cidade.

Por volta das 22h30, um homem relatou que ia para sua casa, quando na esquina da residência teria sofrido agressões de um indivíduo. A vítima, que sofreu cinco chutes, afirmou para as autoridades que não saberia o motivo da violência. O agressor teria fugido.

Equipes da PM realizaram patrulhamento e localizaram o possível suspeito. O homem informou aos policiais que teria perdido sua carteira, na tarde desta quarta (23), com aproximadamente R$ 150. Ele afirma que a vítima teria encontrado o pertence e não devolveu o dinheiro. Por esse motivo, ele teria ficado nervoso e partido para a agressão.

Diante da situação, ambos os homens foram encaminhados para o destacamento policial, onde foi feito um termo circunstanciado. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal e posteriormente liberado.





Fonte: Informações Canal HP.

