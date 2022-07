Vale do Ivaí: Governador confirma R$ 17,7 milhões para obra em rodovia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta quinta-feira (30) R$ 15 milhões para obras de infraestrutura em Ivaiporã e Jardim Alegre, na região do Vale do Ivaí. O recurso será destinado para a pavimentação e recape asfáltico da duplicação do acesso secundário à Rodovia Celso Fúmio Makita, entre os dois municípios, além das ruas Brasil e rua das Flores, de Ivaiporã. O investimento conta, ainda, com contrapartida dos municípios de R$ 2,77 milhões, totalizando um montante de R$ 17,77 milhões.

continua após publicidade .

“Esse investimento é necessário para que os municípios continuem crescendo e se desenvolvendo. A obra vai diminuir o risco de acidentes e transformar a rodovia em um corredor logístico para as duas cidades”, disse o governador Ratinho Junior. “Será um atrativo para as empresas se instalarem aqui, o que vai potencializar a produção do Vale do Ivaí, que vem crescendo cada vez mais. Tudo isso está sendo pensado com a população e os prefeitos”.

O prefeito de Ivaiporã e presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Luiz Carlos Gil, destacou a importância da parceria entre os municípios com o Governo do Estado. “Na cidade estão sendo desenvolvidas 43 obras, boa parte delas conta com R$ 62 milhões em recursos do Governo do Estado”, disse.

continua após publicidade .

“Essa obra na rodovia é sonhada pela população. Era a única estrada de terra, que há 30 anos foi pavimentada e aumentou muito o fluxo de veículos. Com certeza com a obra, vai melhorar a vida das pessoas e dos seis bairros da região. Vai ser bom para o comércio e para indústrias. Será mais uma área para desenvolvimento”, afirmou.

O prefeito em exercício de Jardim Alegre, Moisés da Farmácia, também ressaltou a importância do recurso para a infraestrutura do município. "É uma conquista para Jardim Alegre, um marco para nós. Muitos que passam por ali trabalham em Ivaiporã e Jardim Alegre. A obra vai trazer qualidade de vida e todo o Vale do Ivaí será beneficiado com isso", disse.

DESENVOLVIMENTO URBANO – O governador também assinou um convênio no valor de R$ 11 milhões, sendo R$ 6,2 milhões do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) e R$ 4,7 milhões de transferência voluntária. Do montante, R$ 10 milhões serão destinados a pavimentação de vias urbanas em Ivaiporã e R$ 840 mil para a construção de uma unidade do Meu Campinho no município.

continua após publicidade .

“O Estado está tirando do papel obras importantes para o Paraná. O Governo sabe as dificuldades da população e tem programas para atender as pessoas. Além das grandes obras, a gestão tem um olhar voltado para os municípios”, destacou o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Augustinho Zucchi.

PRESENÇAS – Estiveram presentes na solenidade os deputados estaduais Ademar Traiano (presidente da Alep), Tercilio Turini e Estacho; o vice-prefeito de Ivaiporã, Marcelo Reis; a comandante do 1º subgrupamento de bombeiros independente, major Geovana Angeli Messias; prefeitos e lideranças da região.

A obra de infraestrutura será realizada entre Ivaiporã e Jardim Alegre - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News