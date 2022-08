Vale do Ivaí ganha quatro parques públicos; saiba mais

Da Redação

Um espaço para praticar esportes, brincar, passear e desfrutar da paisagem

Um espaço para praticar esportes, brincar, passear e desfrutar da paisagem. Tudo com o selo de sustentabilidade que faz do Paraná referência para o mundo em preservação ambiental. É esse pacote que será incorporado ao dia a dia dos moradores de Kaloré, Marumbi, São João do Ivaí e Califórnia, no Vale do Ivaí, por meio da construção de parques urbanos pelo Governo do Estado. A unidade de Marumbi, inclusive, já está em funcionamento.

A iniciativa estadual, coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, incentiva a criação de parques em regiões de fundo de vale ou áreas com ações erosivas. Uma das características comuns aos fundos de vale é a presença de recursos hídricos, o que aponta para a existência de Áreas de Preservação Permanente Ecológica (APP).

Mas, além do lazer e conservação ambiental, esses novos espaços podem ser potenciais turísticos para os municípios, atraindo visitantes justamente em razão das belezas naturais. Os investimentos do Governo do Estado ultrapassam R$ 72 milhões desde 2019 em 63 cidades paranaenses. Até o momento 7 parques já foram inaugurados e mais de 100 municípios estão elaborando projetos para a implementação de complexos, que contam com equipamentos para lazer e atividades físicas.

Para a criação de um Parque Urbano, os municípios devem identificar as áreas com características de fundo de vale ou com ações erosivas, e apresentar um pré-projeto ao Setor de Projetos Especiais do Instituto Água e Terra.

Após aprovação do projeto, é firmado um convênio em que o Instituto Água e Terra faz os repasses financeiros conforme a progressão da obra. É necessário que o município tenha, além da aprovação do projeto e do convênio firmado, a Licença Ambiental e a Outorga ou dispensa de outorga emitidas também pelo Instituto Água e Terra.

Em Kaloré, o novo parque urbano desenvolvido está em fase de conclusão, com 88% do projeto concluído. O Parque da Mina inclui lagos, pista de caminhada, parque infantil e decoração com pergolado. “A mina é o local onde temos nossa captação de águas para tratamento e abastecimento da população. O parque está sendo estruturado como uma área de lazer e caminhada em meio a natureza para toda a população de Kaloré e para os visitantes de toda a região também”, comenta o prefeito Edmilson Stencel.

Segundo o prefeito, a estruturação do parque é parte de uma estratégia de incentivo ao turismo que vem sendo implantada no município e também inclui a exploração das margens do Rio Ivaí.

Califórnia idealiza parque ao lado de reserva ambiental

Com a parceria, a Prefeitura de Califórnia idealiza construir um novo parque em um terreno urbano localizado próximo ao pátio de máquinas, ao lado de uma reserva ambiental. Inclusive o projeto de execução inclui a recuperação dessa reserva. De acordo com o prefeito, Paulinho Moisés, o projeto está sendo desenvolvido pelo departamento de engenharia e está bastante adiantado. “Esperamos começar os trabalhos o mais breve possível”, anseia o prefeito.

Todos os quatro municípios contemplados com parques urbanos assinaram convênios para participar de outro projeto estadual: o Poliniza Paraná. O programa tem como objetivo instalar colmeias de abelhas nativas sem ferrão em diversas cidades do Estado para reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem.

