Vale do Ivaí discute ações para o desenvolvimento na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Representantes de municípios da região se reuniram nesta quarta-feira (17) e participaram de palestras e oficinas temáticas, para discutir um plano de ação para promover o desenvolvimento do chamado “território empreendedor do Vale do Ivaí”.

continua após publicidade .

No seminário, realizado em parceria com o Sebrae, foram abordados aspectos como o trabalho em rede e governança, o conceito de cidades criativas, identidade regional e percepções do Vale do Ivaí.

- LEIA MAIS: Apucarana tem 6,5 mil idosos cadastrados no transporte gratuito

continua após publicidade .

O Seminário Regional de Desenvolvimento Territorial do Vale do Ivaí, previsto para acontecer ao longo do dia na Unespar/Fecea, reuniu prefeitos, vereadores, secretários municipais e agentes de crédito, além de representantes de associações comerciais, sindicatos e entidades de classe. O evento contou com as presenças dos prefeitos de Apucarana, Junior da Femac, e de Cambira e vice-presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Emerson Toledo Pires, além dos prefeitos de Califórnia, Paulo Wilson Mendes, de Bom Sucesso, Raimundo Severiano de Almeida Junior.

O prefeito Junior da Femac destacou a importância do trabalho em rede para o desenvolvimento da região. “O setor produtivo já entendeu isso e temos como exemplo as redes supermercadistas. O setor público também precisa entender isso. Apucarana é o maior polo de vestuário do Paraná e isso repercute em toda a região, tanto que já existem pessoas gerando renda com a costura em Cambira e em Rio Bom. Além disso, há trabalhadores desses municípios que diariamente se deslocam a Apucarana para trabalhar em empresas do vestuário”, exemplifica.

Ao defender a integração industrial, comercial e de serviços, o prefeito de Apucarana disse que a população do Vale do Ivaí precisa aumentar o sentimento de pertencimento. “Cada pessoa, além das funções que exerce em sua cidade, precisa desenvolver a consciência de que é um agente de desenvolvimento regional”, salienta.

continua após publicidade .

Jair Deretti, presidente do Comitê de Desenvolvimento Territorial do Vale do Ivaí, afirma que os municípios da região convivem com a crescente perda de população. “Os dados oficiais do IBGE irão confirmar isso. Precisamos refletir como vamos chegar nos próximos cinco anos e o que temos que fazer para gerar renda e não perder população”, pontua.

A consultora do Sebrae em Ivaiporã, Joelma Barbosa Katto, afirma que o seminário foi pensado para ser um dia de construção e de elaboração de um plano de ação para os próximos anos. “Quando a gente consegue desenvolver uma região, todos prosperam: nossos negócios, nossa família e filhos”, assinala.

O evento foi dividido em dois momentos. Na parte da manhã, houve as palestras “Desenvolvimento Regional e Cidades Criativas” e a “Importância do Desenvolvimento da Governança para o Desenvolvimento”. Também foram apresentados números sobre o território, que congrega 26 municípios, e o projeto de ressignificação do comitê territorial. Já na parte da tarde, os participantes iriam se dividir em seis grupos para discutir a identidade e as percepções para o Vale do Ivaí.

Siga o TNOnline no Google News