Vale do Ivaí discute ações de desenvolvimento sustentável

Lideranças regionais e dirigentes de órgãos do Governo do Estado do Paraná se reuniram nesta terça-feira (19), em Apucarana, na Vinícola Casa Carnasciali, para abordar propostas de desenvolvimento sustentável, no âmbito do “Território do Vale do Ivaí”.

O "Território do Vale do Ivaí" foi criado em 2009, sendo um órgão de deliberação colegiada, de caráter permanente, representativo e participativo. A área de atuação do território compreende 27 municípios e, conforme seu estatuto, tem caráter permanente de implementação de programas e ações que visam o desenvolvimento da região.



No encontro, técnicos do IDR/SESA/SEAB, de Apucarana e Ivaiporã, ministraram palestra abordando a “Agroindústria Familiar: contextualização e procedimentos para instalação”. Os escritórios regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná, apresentaram a “Rede de Serviços da SEJUF”.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhado de seu vice, Paulo Vital, destacou o empreendimento da agricultura de precisão, combinado com a nova opção do enoturismo, criado com a Vinícola Casa Carnasciali. “Trata-se de um turismo gastronômico, para conhecer e apreciar o universo do vinho”, pontuou, conclamando as lideranças presentes a apoiarem novos empreendimentos de turismo. “O Vale do Ivaí é único e maravilhoso, com seus rios, nascentes, cachoeiras e serras”, frisou o prefeito.

A gestora do Território do Vale do Ivaí, Lúcia de Jesus Maia Buzato, diz que o objetivo deste colegiado é desenvolver a região de forma econômica, ambiental, social e sustentável. “Discutimos e contribuímos na implementação de projetos que resultem em melhor qualidade de vida da população regional. O Vale do Ivaí é forte na agricultura, mas existem outras potencialidades a serem exploradas, como o turismo e a agroindústria”, assinala Lúcia.

Ainda no evento, em Apucarana, o proprietário da Vinícola Casa Carnasciali, Rogério Carnasciali, fez a apresentação do empreendimento e seu atual estágio. Segundo ele, a vinícola se tornou um novo atrativo no Norte do Paraná e vem recebendo, principalmente nos fins de semana, visitantes de Maringá, Londrina e de outras regiões do Estado. “Os empreendimentos de turismo precisam de apoio do poder público e, em Apucarana, estamos recebendo uma atenção especial”, frisou Carnasciali.

O evento contou com a presença do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e da secretária de assistência social de Licianópolis, Lúcia de Jesus Maia Buzato, que é coordenadora do Grupo gestor do Território do Vale do Ivaí.

Também participaram Antonio Biral Filho, chefe do Núcleo Regional da SEAB de Apucarana; Vitória Maria Montenegro Holzmann, chefe do núcleo regional da SEAB de Ivaiporã; Romeo Suzuki, gerente Regional do IDR em Apucarana; Alini Taichi da Silva Machado, gerente Regional do IDR em Ivaiporã; Márcia Regina da Silva de Souza, chefe do Escritório Regional da SEJUF em Apucarana; Tiago Cunha, consultor do Sebrae em Apucarana; Fabiane de Oliveira Domingos, coordenadora do curso de Turismo e Negócios da Unespar Apucarana; e Gerson Canuto, Secretário de Agricultura de Apucarana, representando todos os demais secretários de agricultura dos municípios.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.