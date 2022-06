Vale do Ivaí chega a sete municípios com epidemia de dengue

Da Redação

São agora 3.503 casos de dengue nos municípios pertencentes a 16ª RS, de Apucarana

Mais um município do Vale do Ivaí enfrenta epidemia de dengue, segundo relatório semanal divulgado nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR). É Borrazópolis, que soma 28 registros da doença no ano epidemiológico. São agora sete cidades nessa situação na região.

É considerada epidemia quando a incidência da doença está acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Outros seis municípios estão com quadro epidêmico de dengue na área da 16ª Regional de Saúde (RS): Arapongas, Marumbi, Faxinal, Bom Sucesso, Grandes Rios e Sabáudia.

A Secretaria de Saúde confirmou no relatório desta terça mais 185 casos de dengue na região. São agora 3.503 ocorrências da doença nos municípios pertencentes a 16ª RS, com sede em Apucarana. O número é 5,5% maior em comparação com o boletim da semana passada, quando a região somava 3.318 registros de dengue. A região segue com duas mortes provocadas pela doença - ambas em Arapongas.

Segundo o relatório desta terça-feira, Arapongas registrou o maior número de casos: 123. O município soma agora 2.254 registros da doença. Entre os municípios com epidemia Marumbi chega a 673 casos no total, Faxinal (101), Bom Sucesso (69), Grandes Rios (51) e Borrazópolis (28).

Sem quadro de epidemia, também têm casos confirmados: Apucarana (176), Califórnia (1), Cambira (7), Jandaia do Sul (55), Kaloré (10), Marilândia do Sul (29), Mauá da Serra (5), Rio Bom (7), Sabáudia (28) e São Pedro do Ivaí (7).

PARANÁ

O 41º Informe Epidemiológico semanal da dengue, publicado nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), registra 7.557 novos casos da doença e mais três óbitos no Paraná.

Desde o início do atual período sazonal, em 1º de agosto de 2021, são 196.053 casos suspeitos, com 86.809 confirmações. O Estado contabiliza 41 mortes pela doença.

Os óbitos divulgados no informe desta terça são de dois homens e uma mulher com idades entre 53 e 79 anos. Eles residiam em Paranacity, Marechal Cândido Rondon e Santa Helena. As mortes ocorreram entre 2 e 10 de maio de 2022 e todos apresentavam comorbidades.

Até o momento, 383 municípios registraram notificações de dengue e, destes, 343 confirmaram a doença – 311 municípios têm autoctonia, ou seja, a dengue foi contraída na cidade de residência. Há ainda, 43.738 casos em investigação.

“Apesar de as temperaturas estarem mais baixas ainda confirmamos aumento de casos e óbitos no Estado pela doença. Por isso, temos de continuar a monitorar e remover potenciais criadouros para evitar a proliferação do mosquito transmissor”, alertou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.