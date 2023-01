Vale do Ivaí: Após fugir da PM, motociclista é preso por embriaguez

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motociclista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana

Durante um patrulhamento de rotina no início da noite desta sexta-feira (06), a Polícia Militar (PM) de Cambira se deparou com uma motocicleta Honda acima do limite de velocidade permitido na área central do município. Os policiais deram voz de abordagem ao condutor, mas ele fugiu em alta velocidade.

continua após publicidade .

Após perseguição, o homem, de 27 anos, foi detido pela PM na Rua Guaporé. Ao ser abordado, foi constatado que o motorista da moto apresentava fortes sinais de embriaguez. O condutor confirmou às autoridades que havia ingerido bebidas alcoólicas.

LEIA MAIS: Após ameaçar familiares, homem é preso por embriaguez ao volante

continua após publicidade .

Diante do fato, foi dado voz de prisão ao homem. O veículo, uma moto Honda CG 160 Fan, na cor prata, foi apreendida no pátio Detran pois apresentava pendências administrativas. O motociclista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News