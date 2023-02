Vai na Fé: grupo de Califórnia segue a pé para 4ª Romaria em Apucarana

Da Redação

Moradores de Califórnia que participaram da primeira romaria, em 2020

Em nome da fé, cerca de 80 moradores de Califórnia, no Norte do Paraná, seguem a pé neste domingo (5) a caminho da 4ª Romaria Diocesana, que acontece no Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana. O percurso de 20 quilômetros será percorrido a partir das 5 horas e a previsão de chegada ao evento religioso é por volta das 8h30. O ponto de partida dos fiéis será a Paróquia São Francisco de Assis, igreja matriz da cidade.

Quem comanda a turma desde 2020 e organiza a peregrinação é o aposentado Francisco Paulo da Costa, de 60 anos, que também é ministro da igreja. "Essa é a segunda vez que participamos e estamos animados em poder fazer esse percurso andando novamente. Teremos em nosso grupo apenas adultos de diversas idade. Precisamos chegar no local no máximo às 8h30, já que é neste horário que a romaria começa", completa.

Uma ambulância da prefeitura irá acompanhar os fiéis caso alguém passe mal ou precise de atendimento durante o trajeto. No entanto, seu Francisco garante que todos estão se preparando para a caminhada e os preparativos para a peregrinação iniciou há 30 dias. "Eu sempre caminho e acredito que não terei problema, assim como os outros participantes que devem estar se preparando para os 20 quilômetros. Creio que vai dar tudo certo", acrescenta.

4ª ROMARIA DIOCESANA

Acontece neste domingo (05), a 4ª Romaria Diocesana em honra a Nossa Senhora de Lourdes. O evento será realizado no Complexo esportivo José Antônio Basso (Lagoão), localizado na Avenida Irati, em Apucarana, no norte do Paraná. Esse ano a Romaria traz algumas novidades. Logo no cerimonial de abertura acontece uma homenagem para as vítimas da pandemia.

“É necessário recordarmos aqueles que padeceram frente a Covid-19. Nós tivemos aqui na Diocese de Apucarana três padres que morreram de covid, inúmeras lideranças de pastorais e movimentos que faleceram ao longo desse tempo. Existiram pessoas que me ajudaram a organizar a 1ª Romaria diocesana em 2020 e que faleceram em frente à pandemia. Também em nome dessas pessoas é que rezamos e celebramos essa 4ª edição da Romaria, e para que possamos iniciar um novo período, não podemos nos esquecer deles”, explica padre Anderson.

