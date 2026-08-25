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OPORTUNIDADES

Vagas de emprego em Ivaiporã: Sine oferece 153 oportunidades

Agência do Trabalhador reúne oportunidades para diferentes áreas, incluindo carpinteiro, armador, auxiliar de limpeza e pedreiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vagas de emprego em Ivaiporã: Sine oferece 153 oportunidades
Autor As vagas são através do através do Sistema Nacional de Emprego - Foto: TN Online/Arquivo

A Agência do Trabalhador divulgou 153 vagas de emprego em Ivaiporã nesta segunda-feira (24). As oportunidades estão disponíveis pelo Sine para diferentes áreas e profissões.

Entre as vagas, há oportunidades para carpinteiro, armador de ferragens, auxiliar de limpeza, costureira, pedreiro, servente de obras e garçom. (veja abaixo)

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Também estão disponíveis vagas para profissionais de áreas administrativas, vendas, indústria, construção civil, comércio e serviços.

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de Ivaiporã. É necessário levar Carteira de Trabalho, CPF e RG.

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O atendimento ocorre na Avenida Melvis Muchiutti, 940, no Centro, ao lado da Biblioteca Pública.

O serviço funciona das 7h30 às 17h, com intervalo para almoço das 11h30 às 13h.


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Vagas de emprego em Ivaiporã: Sine oferece 153 oportunidades
AutorFoto: Reprodução

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