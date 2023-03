Vacinação contra gripe tem público-alvo de 153 mil pessoas na região

Da Redação

No ano passado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), a região vacinou 78,5% do público-alvo

Começa nesta terça-feira (28), no Paraná, a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. O Estado decidiu antecipar a imunização contra a gripe, que está prevista para começar em todo País em 10 de abril. O público-alvo tem 4,4 milhões de paranaenses. Nos 17 municípios pertencentes à 16ª Regional de Saúde (RS), são 153.344 pessoas.

A meta é imunizar 90% do público-alvo. No ano passado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), a região vacinou 78,5% do total esperado, portanto, abaixo do índice projetado. Entre os grupos prioritários elencados estão gestantes; puérperas; idosos com mais de 60 anos; povos indígenas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e funcionários dessas unidades; crianças de seis meses a menores de seis anos; professores; pessoas com comorbidades; forças de segurança e salvamento; forças armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; e trabalhadores portuários.

Na região, segundo dados da 16ª RS, Apucarana é o município com maior número de pessoas que podem receber as vacinas, com 53.928 pessoas. Segundo a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), as doses estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) com salas de vacinas. Em Arapongas, o número de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários chega a 43.419.

O chefe da Regional de Saúde de Apucarana, Marcos Costa, destaca a importância da vacinação para aumentar a imunidade e proteger da Influenza. “No ano passado, o índice ficou aquém do esperado e, em 2023, queremos atingir os 90% de cobertura nos grupos prioritários”, assinala.

Ele também destaca a importância de procurar pela vacina bivalente contra a covid-19, que também já está disponível para a maioria dos grupos prioritários contemplados pela imunização da influenza, com exceção das crianças de seis meses a menores de seis anos, professores, pessoas com comorbidades, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários.

“É possível tomar as duas vacinas ao mesmo e, assim, garantir uma proteção contra covid-19 e influenza”, assinala Marcos.

O lançamento oficial da campanha no Estado será nesta terça-feira (28), no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), às 9h30, com a presença do secretário estadual da Saúde, César Neves.

Segundo a Sesa-PR, a antecipação em 17 dias da campanha da influenza no Paraná considerou o fato de o Paraná estar localizado ao Sul do país, em uma região tradicionalmente mais fria e pelo grande número Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) ocorridas no último ano, sobrecarregando o atendimento nas unidades de saúde.



“Decidimos antecipar a campanha pois já estamos vacinando pessoas de grupos prioritários da bivalente, que também estão elencados para receber a vacina da influenza. Podemos aplicar os imunizantes da Covid e da gripe juntos, sem que o paranaense precise ir duas vezes até uma sala de vacina”, afirmou o secretário da Saúde, César Neves.

