Vacinação contra a Covid-19 continua em Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã através do Departamento Municipal de Saúde segue vacinando contra a Covid-19 nesta semana. A cada dia são distribuídas 400 senhas para as doses de reforço para pessoas que tomaram a segunda dose há quatro meses. Também haverá vacinação da primeira dose para crianças acima de 5 anos.

A vacinação será no Centro Cultural a partir das 9 horas. Nesta segunda-feira (7), serão vacinadas com reforço pessoas com 45 anos ou mais. Na terça-feira (8) serão imunizadas com primeira dose da vacina pediátrica crianças acima de 5 anos, enquanto durar as vacinas.

Na quarta-feira serão vacinados com reforço pessoas com idade acima de 30 anos ou mais. Na sexta-feira (10) também haverá imunização de reforço para adultos acima de 18 anos. A imunização do público alvo de quinta-feira serão divulgados.

