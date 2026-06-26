Vacina da Influenza é liberada para toda a população em Ivaiporã a partir de segunda (29)
A campanha de vacinação contra a influenza entra em uma nova etapa e passa a atender toda a população
A vacina da influenza será liberada para toda a população de Ivaiporã a partir de segunda-feira (29). A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a cobertura vacinal e proteger os moradores durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios.
Com a ampliação, qualquer pessoa poderá receber a vacina da influenza em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. No entanto, o atendimento ocorrerá enquanto houver doses disponíveis.
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Para receber a vacina, o cidadão deve apresentar o CPF, seja da criança, do adolescente ou do adulto. Além disso, é necessário levar a carteira de vacinação.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a procurarem a UBS mais próxima de casa. Dessa forma, o atendimento poderá ser realizado de maneira mais rápida e organizada.
A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra as complicações causadas pela influenza. Por isso, a recomendação é que a população aproveite a ampliação da campanha e mantenha a imunização em dia.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação das doses seguirá até o encerramento do estoque disponível. Portanto, a orientação é buscar atendimento o quanto antes.
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