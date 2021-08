Da Redação

Ilustração

Ivaiporã continua com o calendário de vacinação contra a Covid-19 publico geral nesta terça-feira (10). Nesta etapa, quem tem 33 anos ou mais pode receber a primeira dose do imunizante.

continua após publicidade .

A vacinação será no Centro Cultural, que fica localizado na Av. Brasil, ao lado da Sanepar, a partir das 13 horas. As pessoas que forem se vacinar devem levar documento com foto, comprovante de residência, CPF e o cartão de vacinação.