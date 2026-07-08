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FURTO QUALIFICADO

Vaca é abatida e furtada em propriedade rural de Borrazópolis

Produtor encontrou apenas a cabeça e as vísceras do animal no pasto. A Polícia Civil investiga o furto de gado

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 12:29:12 Editado em 08.07.2026, 12:29:07
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Vaca é abatida e furtada em propriedade rural de Borrazópolis
Autor Produtor encontrou apenas a cabeça e as vísceras da vaca no pasto - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma vaca foi abatida e furtada em uma propriedade rural às margens da PR-170, em Borrazópolis, na terça-feira (7). O produtor, que arrenda o sítio e cria gado no local, procurou a Polícia Militar após encontrar os restos do animal no pasto.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou à propriedade por volta das 16 horas para verificar o rebanho. No entanto, encontrou apenas a cabeça e as vísceras da vaca. A carne havia sido levada pelos criminosos.

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LEIA MAIS: Carga de soja desaparece após embarque em Borrazópolis e caso é investigado

De acordo com o produtor, o furto de gado pode ter ocorrido durante a madrugada. Ele também relatou que esse tipo de crime já aconteceu outras vezes na propriedade.

A Polícia Militar orientou a vítima sobre os procedimentos legais e registrou o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará a autoria do crime.

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abate ilegal Borrazópolis crime rural furto de gado investigação policial POLICIA MILITAR
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