Vaca é abatida e furtada em propriedade rural de Borrazópolis

Produtor encontrou apenas a cabeça e as vísceras do animal no pasto. A Polícia Civil investiga o furto de gado

Uma vaca foi abatida e furtada em uma propriedade rural às margens da PR-170, em Borrazópolis, na terça-feira (7). O produtor, que arrenda o sítio e cria gado no local, procurou a Polícia Militar após encontrar os restos do animal no pasto.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou à propriedade por volta das 16 horas para verificar o rebanho. No entanto, encontrou apenas a cabeça e as vísceras da vaca. A carne havia sido levada pelos criminosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Carga de soja desaparece após embarque em Borrazópolis e caso é investigado

De acordo com o produtor, o furto de gado pode ter ocorrido durante a madrugada. Ele também relatou que esse tipo de crime já aconteceu outras vezes na propriedade.

A Polícia Militar orientou a vítima sobre os procedimentos legais e registrou o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará a autoria do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







