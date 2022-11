Vaca de raça, de R$ 10 mil, é abatida no pasto em São Pedro do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa - Os animais Bonsmara são valorizados pelas características genéticas vantajosas na pecuária de rendimento

Um animal de raça, pura de origem (P.O), que exige elevados investimentos na pecuária de rendimento para melhoramento genético do rebanho, foi abatida no pasto de uma fazenda em São Pedro do Ivaí. A vaca, da raça Bonsmara – muito valorizada pelas características genéticas de precocidade, fertilidade e ganho de peso – avaliada em pelo menos R$ 10 mil, foi alvo de ladrões para o comércio ilegal de carne. Os cortes mais valorizados do animal foram extraídos e no local do abate só ficaram os restos.

As informações foram repassadas à Polícia Militar, em São Pedro do Ivaí, pelo administrador da fazenda, que fica às margens da PR 457, na região do Marisa. No entanto, apesar de o registro da ocorrência só ter sido feito neste fim de semana, o furto teria ocorrido no início do mês passado.

De acordo com o administrador da fazenda, no início de outubro ele não pode percorrer toda a fazenda para averiguar o rebanho, de 160 cabeças, por conta das chuvas intensas na região. Assim, ele só conseguiu fazer a inspeção em toda a propriedade depois da chuvarada. Foi quando ele encontrou, no fundo da fazenda, já próximo ao distrito Marisa, o lote de animais. No local, nas margens de um ribeirão, localizou vestígios, como ossos, couro e cabeça, de uma das vacas puro sangue do lote. O animal era avaliado em aproximadamente R$ 10 mil.

