Vaca 'adota' e amamenta porquinhos em chácara do Paraná

Um fato raro e bastante fofo foi registrado em uma propriedade localizada na zona rural de Rio Branco do Ivaí, no norte central do Paraná. Uma vaca 'adotou' e vem amamentando dois porquinhos há cerca de quatro meses na Chácara Dois Irmãos, que pertence à Antônio Gomes, conhecido também como “Toninho do Açougue”.

A filha de Toninho, Caroline Gomes, contou à equipe do TNOnline, que desde que o bezerro da vaca foi vendido, ela acolheu os dois leitõezinhos como seus filhotes. "Ficamos encantados com o carinho que ela tem com os porquinhos. Isso chamou a atenção e acabei postando em meu Facebook", conta.

Toninho mora em Rio Branco há 30 anos e sempre trabalhou na área rural. Segundo a filha, que nasceu na cidade, a família se surpreendeu com o episódio. "A vaca está com a gente há dois anos e os porquinhos nasceram há mais ou menos seis meses. Foi muito bonito o gesto da vaca em acolher os outros animais", reforça.

Fato raro

Para o biólogo Fernando Felippe Rodrigues, de Apucarana, o que ocorreu entre a vaca e os porquinhos é considerado uma situação rara. "Esse tipo de caso ocorre mais entre gato e cachorro ou vice-versa. No entanto, é compreensível, já que o instinto materno aflora e é muito forte. Como ela teve o bezerro tirado, ela aceitou psicologicamente os leitões como filhotes dela. Ou seja, ela assumiu a postura de mãe", explica.