Usuário de drogas é preso em frente a colégio de Califórnia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem foi preso e dois jovens foram apreendidos nesta terça-feira (7), em frente a um colégio localizado em Califórnia. Durante patrulhamento, a equipe viu os usuários de drogas em frente ao local. Conforme a PM, todos têm passagem pela polícia e são usuários de drogas. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles começaram a agir de forma suspeita. Vale ressaltar, que segundo a PM, por diversas vezes eles estão na saída da aula causando tumulto.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, a equipe deu voz de abordagem e localizou dentro do maço de cigarro uma porção de maconha, pesando 0,6 gramas. O maior de idade, conforme o boletim, tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais três quadras para frente do endereço em que estavam, entrando em sua casa localizada na Rua Campinas. Ele foi preso por desobediência.

-LEIA MAIS: Mulher é ameaçada de morte e espancada pelo marido embriagado

continua após publicidade .

Durante a abordagem, de acordo com o boletim, os abordados ainda começaram a xingar os policiais e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Marilândia do Sul. O Conselho Tutelar também esteve no local por conta dos menores de idade apreendidos.

Siga o TNOnline no Google News