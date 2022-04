Usuário de drogas é preso após ameaçar a esposa com faca

Da Redação

Um usuário de drogas foi preso na noite de segunda-feira (18), em Ivaiporã, por ameaça e violência doméstica. Ele havia ameaçado a esposa e estava armado com três facas. A ocorrência foi na Rua Ivaiporã, na Vila Nova Porã.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e conversou com a solicitante. Ela disse que estava sendo ameaçada por seu marido, e que ele estava de posse de três facas.

Dentro da residência, os policiais encontram o autor debaixo do sofá, e encontrou ao lado no chão, as três facas.

A vítima relatou que seu esposo é usuário de entorpecente e que estava alterado desde cedo. Disse ainda que já vinha sendo ameaçada a vário dias, dizendo que poderia pegar uma arma e a matar.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão para o autor das ameaças e encaminhado para a 54ª Delegacia de Ivaiporã para as medidas cabíveis.