Usuário de drogas agride idoso durante roubo no Vale do Ivaí

A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul foi acionada na madrugada desta quarta-feira (29), por volta das 00h48, após um idoso ser agredido e roubado por um usuário de drogas. A ocorrência foi registrada na Avenida Doutor Getúlio Vargas, área central da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, tudo começou quando um homem entrou em uma lanchonete e ficou pedindo R$ 10 para comprar drogas. O dono do estabelecimento, de 46 anos, pediu que o indivíduo saísse do local e não deu o dinheiro.

Conforme relato do empresário, assim que o suspeito saiu da lanchonete, ele ouviu alguns barulhos e flagrou o usuário agarrando um idoso que estava sentado nas proximidades. Após ser agredido, a vítima teve R$ 100 e um cartão bancário roubado. O idoso sofreu sangramento no nariz.

Conforme a PM, o suspeito trajava uma camiseta vermelha e fugiu do local após a ação criminosa. O proprietário da lanchonete mostrou uma foto do usuário de drogas para os policiais. Buscas foram realizadas, mas o autor da agressão e roubo não foi encontrado

