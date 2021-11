Usuário de crack é levado para delegacia após ameaçar pais

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um jovem de Jardim Alegre foi levado para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã, na tarde de sábado (28), depois de ameaçar os pais e quebrar moveis da casa para conseguir dinheiro para o crack.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar, no local em contato com os pais foi relatado que o filho chegou agressivo e começou insistentemente a pedir dinheiro. Após receber a negativa começou com xingamentos, ”seus demônios do capeta, eu quero dinheiro seus desgraçados!” e passou a desferir socos nos móveis, causando danos na geladeira, quebrando o interruptor do quarto, e ainda quebrando um celular que foi jogado no chão.

Pela insistência e agressividade do filho, o pai acabou entregando R$ 50,00, e momentos antes da equipe chegar no local, ele havia saído da casa em um mototáxi.

continua após publicidade .

Os policiais então saíram em diligências, porém, sem êxito. Quando retornaram a residência para colher mais informações, o autor havia retornado. Sendo localizado em um quarto dos fundos, ao lado dele um cachimbo (utilizado para consumir crack).

A mãe estava muito nervosa e passando mal (sofre de diabetes), sendo necessário acionamento de atendimento médico no local. Ela relatou que não é a primeira vez que o fato acontece que não aguentam mais as atitudes do filho usuário de crack e nos últimos dias, está muito agressivo com o casal e furtando os moveis da casa e vendendo para manter o vício.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e juntamente com o pai, foi encaminhado até o UPA de Ivaiporã para avaliação dos sintomas de Covid, e posteriormente até a 54ª DRP.

continua após publicidade .