Usuário de crack é ameaçado e tem ajuda pra deixar a cidade

Um homem foi abordado pela PM em São Pedro do Ivaí, nesta quarta-feira (26) por volta das 11h da manhã perto a agência do Banco do Brasil. Segundo o gerente, o suspeito havia feito muitas perguntas sobre o funcionamento da agência e por isso ficou preocupado e chamou os policiais que o identificaram.

Ameaçado por traficantes, segundo ele é funcionário de uma empresa terceirizada e é usuário de crack e por isso está devendo R$ 3 mil pelo entorpecente. Ele confirmou que é ameaçado de morte pela dívida e estava tentando retirar o valor do banco para ficar livre.

Com a história o patrão dele foi contatado e se prontificou a ajudá-lo pagar o que deve para poder deixar a cidade em segurança. A PM fez o boletim da ocorrência e orientou a todos os envolvidos.