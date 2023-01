Usuária de drogas tenta resgatar celular de “biqueira” e é ameaçada

Da Redação

Na noite de sábado (14), por volta das 22 horas, uma usuária de drogas procurou a Polícia Militar (PM) em Jardim Alegre, após tentar resgatar o celular dela que estava penhorado em uma “biqueira” e ser ameaçada.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, a mulher relatou que na sexta-feira entregou o seu celular para uma outra colega que também é usuária para que esta penhorasse o aparelho em troca de entorpecentes. O que foi feito em troca de sete pedras de crack, equivalente a R$ 70,00.

Porém, no dia seguinte foi até a “biqueira” que fica na Rua Reginaldo Barboza buscar o celular e pagar a dívida. Porém o dono do local, negou a entrega do aparelho celular e de posse de uma faca ainda a teria ameaçado de morte, caso não fosse embora.

Diante do crime de ameaça e o interesse de representação por parte da vítima, a equipe de Jardim Alegre juntamente com a equipe ROTAM e o serviço reservado foram à residência do suspeito.

Ao chegar no local, o suspeito estava na varanda, e ao ver a equipe policial correu para o interior da casa.

Os policiais então entraram na residência e encontraram o autor com outras sete pessoas na cozinha e na sala. Realizada busca pessoal, nada de ilícito encontrado com os abordados.

Ainda segundo a PM, o suspeito que tem várias denúncias de prática de entorpecentes, assumiu o crime de ameaça e disse que o celular da vítima estava em cima da estante na sala. No local, havia ainda mais nove aparelhos celulares sem notas e sem procedência.

Também foi questionado se tinha mais ilícitos na residência, ele relatou que sim e apontou uma bolsa embaixo do sofá contendo nove pedras de crack e R$ 1.456,15 em dinheiro.

A faca utilizada pelo autor para a ameaça estava em cima da mesa e foi reconhecida pela vítima.

A vítima, autor, entorpecentes, arma branca e objetos apreendidos foram encaminhados para 54ª Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

