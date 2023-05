UPA 24h de Ivaiporã aprimora atendimento às Síndromes Coronárias Aguda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A UPA 24h de Ivaiporã tem se destacado na busca pela excelência no atendimento médico e ganhou reforço com o projeto Erro Zero – desenvolvido pelo especialista em clínica médica, Vanderson Miguel da Costa, e pelo coordenador de enfermagem Adriano Teixeira Gostinski, com o apoio da diretora da UPA 24h, Maria Angélica Paiva.

continua após publicidade .

A iniciativa visa capacitar a equipe da UPA 24h para oferecer uma assistência segura e resolutiva aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

- LEIA MAIS: Com investimento de R$ 2,3 milhões, IAT revitaliza Parque dos Pássaros

continua após publicidade .

O projeto Erro Zero concentra esforços no aprimoramento do atendimento às Síndromes Coronárias Agudas – com foco especial no Infarto Agudo do Miocárdio. Vanderson Miguel da Costa e Adriano Teixeira Gostinski compreenderam a importância de abordar esta emergência cardiológica de forma rápida e precisa, reconhecendo que cada minuto pode significar a diferença entre a vida e a morte.

Protocolo Multidisciplinar de Dor Torácica

Uma das principais ações do projeto Erro Zero foi a formação e implantação do Protocolo Multidisciplinar de Dor Torácica. Este protocolo estabelece diretrizes claras e padronizadas para o atendimento de pacientes com dor no peito, permitindo uma abordagem ágil e eficiente. Vanderson Miguel da Costa enfatizou a importância da abordagem. “No infarto, cada minuto vale uma vida”.

continua após publicidade .

Para que o projeto Erro Zero obtivesse sucesso, a equipe da UPA 24h passou por um intenso processo de capacitação e formação. Vanderson Miguel da Costa e Adriano Teixeira Gostinski promoveram treinamentos específicos, abordando temas como reconhecimento dos sinais e sintomas do infarto, realização de eletrocardiograma de emergência, administração adequada de medicamentos e práticas de trabalho em equipe.

Resultados promissores

Após a implantação do projeto Erro Zero, a UPA 24h de Ivaiporã tem observado resultados promissores no atendimento às Síndromes Coronárias Agudas, especialmente no tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio. A capacitação da equipe e a implementação do Protocolo Multidisciplinar de Dor Torácica permitem uma abordagem mais ágil e efetiva, resultando em uma melhoria significativa na assistência prestada aos pacientes.

Além disso, o projeto tem fortalecido o trabalho em equipe, estimulando a comunicação efetiva e o engajamento dos profissionais de saúde envolvidos.

continua após publicidade .

À medida que o projeto Erro Zero continua a avançar, é possível vislumbrar um futuro promissor para a equipe da UPA 24h de Ivaiporã. O comprometimento de Vanderson Miguel da Costa, Adriano Teixeira Gostinski e Maria Angélica Paiva em proporcionar uma assistência de excelência e garantir a segurança dos pacientes é um exemplo para outros profissionais de saúde.

Portanto, o projeto Erro Zero da UPA 24h de Ivaiporã contribui principalmente para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3, que é referente à Saúde e Bem Estar, e também pode ter impactos positivos com os ODS 4 (Educação de Qualidade) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação).

Siga o TNOnline no Google News