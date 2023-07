Uno Mille furtado há uma semana em Ivaiporã é encontrado

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) confirmou que o veículo Uno Mille furtado de um morador de Ivaiporã na segunda-feira (17.07) foi encontrado próximo ao Jardim Bella Casa.

Por volta das 10 horas de domingo (23), a equipe de serviço da PM foi contatada pelo proprietário do veículo. Ele informou aos policiais que recebeu informações de terceiros dando conta de que seu carro estava abandonado em meio ao matagal, próximo ao Jardim Bella Casa, fato este constatado por ele.

A equipe policial foi ao local e o automóvel foi recolhido e entregue na 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã para procedimentos cabíveis ao fato.

O furto do carro ocorreu na segunda-feira, por volta das 15h30, na Rua Onofre Daru dos Santos, na Vila Santa Maria.

O proprietário relatou aos policiais que deixou o veículo estacionado com as chaves no contato.

Porém quando retornou após 30 minutos percebeu que o automóvel havia sido furtado.

