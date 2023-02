Universidades do Vale do Ivaí abrem 630 vagas no Sisu; confira

Da Redação

Campus da UTFPR de Apucarana oferta vagas em sete cursos

As inscrições para o primeiro processo seletivo de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terminam na sexta-feira (24). Nesta etapa, quatro instituições públicas de ensino superior da região localizadas em Apucarana, Ivaiporã e Jandaia do Sul estão ofertando 630 vagas em 28 cursos de graduação. Veja lista detalhada no final da matéria.



A maior oferta de vagas é no campus de Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instituição que seleciona seus alunos exclusivamente através do Sisu. São 294 vagas abertas em sete cursos: design de moda, química, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia química e engenharia têxtil.

Também em Apucarana, o campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) oferta 280 vagas em 13 cursos: administração, ciências da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, matemática, letras/espanhol, letras/inglês, letras/português, pedagogia, turismo, serviço social e secretariado executivo.

No campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR) de Jandaia do Sul foram abertas 44 vagas nos cursos de ciências exatas, computação, engenharia agrícola, engenharia de alimentação e engenharia de produção. A instituição também seleciona alunos através de vestibular.

Em Ivaiporã, o campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM), outra instituição que seleciona alunos pelo Sisu e também através de vestibular, foram abertas 12 vagas nesta edição nos cursos de educação física, história e serviço social.

Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do Sisu até as 23h59, horário oficial de Brasília, por meio do login da conta gov.br, o sistema de serviços digitais do governo federal.



Nesta edição do programa são ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas de todo país, sendo 63 universidades federais. Para participar, o candidato deve ter feito a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter obtido nota acima de zero na prova de redação.

Oferta de Vagas

APUCARANA

Unespar

Administração (matutino): 10

Administração (noturno): 10

Ciências da Computação (integral): 20

Ciências contábeis (noturno): 12

Ciências contábeis (matutino): 25

Ciências econômicas (noturno): 25

Direito (noturno): 10

Letras/espanhol (noturno): 15

Letras/inglês (noturno): 5

Letras/português (noturno): 20

Matemática (noturno): 20

Pedagogia (noturno): 20

Secretariado Executivo (noturno): 38

Turismo (noturno): 38

Serviço Social (noturno): 12

UTFPR

Design de Moda (matutino): 30

Engenharia Civil (integral): 44

Engenharia da Computação (integral): 44

Engenharia Elétrica (integral): 44

Engenharia Química (integral): 44

Engenharia Têxtil (integral): 44 Química (noturno): 44





JANDAIA DO SUL

UFPR

Ciências Exatas (noturno): 10

Computação (noturno): 10

Engenharia Agrícola (integral): 7

Engenharia de Alimentos (integral): 7

Engenharia de Produção (vespertino): 10





IVAIPORÃ

UEM

Educação Física (noturno): 4

História (noturno): 4

Serviço Social (noturno): 4

