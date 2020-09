Unidade de Saúde de Marilândia do Sul será desinfectada - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Saúde de Marilândia do Sul informou que devido ao aumento do número de casos do novo coronavírus, neste sábado dia (8) a unidade central irá receber um processo de desinfecção.

Por conta do procedimento, não haverá atendimento de consultas eletivas. Somente casos de urgência e emergência serão atendidos.

Todo esse processo será realizado para trazer mais segurança para os munícipes, diminuindo o risco de uma possível contaminação.

Marilândia soma 31 casos da doença.

Foto: Reprodução