União reconhece situação de emergência decretada por Ivaiporã

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, reconheceu a situação de emergência declarada pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio dos Decretos 14.225 de 7 de novembro de 2022 e 14.226 de 8 de novembro, referentes ao vendaval que ocasionou quedas de árvores, danos ao comércio, casas destelhadas e queda de vários postes, e à chuva de 138mm que causou erosão na agricultura, inundações nos barracões rurais e danos nos bueiros.

O mau tempo interrompeu o fornecimento de água e energia durante alguns dias em várias áreas do município, afetando centenas de residências – além de danificar a produção da soja, milho feijão, hortaliças, cafeicultura e frutas, e o setor da piscicultura.

A coordenadora da Defesa Civil Municipal, Denise Kusminski, explicou que o decreto é o 1º passo para o município requerer auxílio complementar do Estado ou da União.

As Portarias Ministeriais 3.280 de 11 de novembro de 2022, e 3.356 de 22 de novembro de 2022, publicadas nos dias 16 e 23 de novembro, no Diário Oficial da União nº 215 e 220, reconhecem a situação de emergência descrita pelo município no Formulário de Informações do Desastre (Fide).

O reconhecimento federal permite ao município acesso a recursos federais para ações de resposta, bem como benefícios às pessoas diretamente afetadas pelo desastre.

Valores

O município de Ivaiporã foi afetado pelo vendaval nos dias 29 e 31 de outubro, quando causou prejuízos no valor de R$7.800.000,00. Os danos foram contabilizados pela Defesa Civil Municipal. No dia 9 de novembro, a Prefeitura de Ivaiporã publicou 2 Decretos (14.225 e 14.226) no Diário Oficial do Município.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Denise Kusminski, o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Assistência Social atenderam 177 famílias e estimaram 600 pessoas afetadas. Na ocasião, foram distribuídas lonas, telhas de Eternit, pães e cestas básicas.

Com ralação à chuva e vendaval os prejuízos somaram R$3.413.023,15. Quanto à chuva causou danos principalmente na zona rural no valor calculado em R$4.140.000,00. Deste total, foram R$3.280.000,00 no setor agrícola e R$860.000,00 mil na pecuária.

Foram mobilizados 30 funcionários para avaliar os danos e reabilitar o cenário do município.

