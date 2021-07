Da Redação

UNESPAR realiza encontro para promover turismo na região

O curso de Turismo da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, de Apucarana promove nos dias 21 e 22 de julho, o I Encontro de Inovação e Empreendedorismo em Turismo do Vale do Ivaí! O objetivo é apresentar um debate sobre o potencial do turismo na região.

Além disso, serão apresentados casos de sucesso e possibilidades de novos negócios nas áreas de lazer, gastronomia, hospitalidade e enoturismo.

O evento on-line será realizado pela universidade em parceria com o SEBRAE local e poderá ser assistido pelo público em geral.

Para programação e inscrições clique em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22S2zqzxT0rsYo7qs-w9oCsOjnN3Aeh84Klc04xKw-6n-Aw/viewform?usp=sf_link

Assista a entrevista com a coordenadora do curso, professora Fabiane Domingos: