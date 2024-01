Uma pessoa morre e outras cinco ficam feridas em acidente na PR-272

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três carros na PR-272, entre Faxinal e Mauá da Serra, na madrugada desta sexta-feira (12). As informações são do Corpo de Bombeiros.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado no km 205 + 150 da rodovia. A batida envolveu três veículos: um Corsa Classic, uma caminhonete Ranger e uma picape Strada.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros de Apucarana e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Faxinal e Apucarana atenderam a ocorrência.

Conforme os socorristas, três vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves a moderados para o Hospital Juarez Barreto, em Faxinal. As outras duas vítimas foram atendidas no próprio local, e a sexta vítima não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local do acidente.

Matéria em atualização.

