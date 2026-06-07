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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas em acidente em Arapuã

Acidente ocorreu em uma estrada rural de Arapuã na manhã deste domingo (7) e mobilizou equipes de resgate.

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 10:55:22 Editado em 07.06.2026, 10:55:17
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Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas em acidente em Arapuã
Autor As vítimas estavam em um Fiat Palio Fire que caiu em uma caixa de retenção de águas. - Foto: Divulgação/PRE

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas após um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (7) em Arapuã, no Vale do Ivaí.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida às 6h08 em uma estrada rural do município na PR 850, no sentido de Ivaiporã a Arapuã. As vítimas estavam em um Fiat Palio Fire que caiu em uma caixa de retenção de águas.

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LEIA MAIS :Denúncia anônima mobiliza PM por suspeita de maus-tratos a animal em Ivaiporã

As equipes de resgate confirmaram a morte de uma mulher no local. Outras duas vítimas sofreram politraumatismos e foram classificadas com código 3, indicação utilizada para casos considerados graves.

Os socorristas prestaram atendimento às vítimas feridas e realizaram os procedimentos necessários no local da ocorrência. Elas foram encaminhadas ao Hospital Bom Jesus em Ivaiporã,

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das pessoas envolvidas. As causas do acidente ainda não foram informadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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