Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente na BR-163

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Batida frontal foi na altura do quilômetro 155 próximo a Linha Alto Pará

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde de segunda-feira (23) tirou a vida de uma pessoa e deixou duas gravemente feridas na BR-163 em Santa Lúcia, no Oeste do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal foi na altura do quilômetro 155 próximo a Linha Alto Pará.

- LEIA MAIS: Empresário de Ortigueira é executado na tarde desta segunda (23)

continua após publicidade .

A colisão frontal envolveu uma carreta com placas de Mato Grosso do Sul e um automóvel Renault Logan do Rio Grande do Sul. O caminhão estava carregado com soja e com o impacto tombou, espalhando o grão na rodovia.

O motorista do automóvel, um homem de 62 anos, morreu no local do acidente. Os passageiros do carro, uma mulher de 58 anos e um jovem de 20 anos ficaram feridos, eles foram atendidos pelos socorristas do Samu e encaminhados ao hospital. O motorista do caminhão não se feriu.

A pista ficou interditada para limpeza da soja que ficou espalhada. Após os trabalhos de perícia e o recolhimento do corpo, o trecho interditado foi liberado e o tráfego voltou a fluir.

fonte: Polícia Rodoviária Federal O caminhão estava carregado com soja e com o impacto tombou, espalhando o grão na rodovia

Siga o TNOnline no Google News