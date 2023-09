Ultrapassagem proibida causa acidente e deixa homem ferido na PR-170

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (25) na rodovia PR-170, em Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí, deixou um motociclista ferido. A colisão traseira envolvendo um veículo Fiat Toro e uma motocicleta Honda Bros aconteceu por volta das 07h25 e teria sido motivada por uma ultrapassagem proibida.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, a Toro, que possui placas de Novo Itacolomi, seguia pela rodovia quando uma outra caminhonete teria efetuado uma ultrapassagem proibida no sentido contrário. O motorista da Toro precisou reduzir a velocidade e a motocicleta, que vinha logo atrás, não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo.

O motociclista sofreu ferimentos em uma das pernas e foi encaminhado para o Posto de Saúde Central, em condições estáveis. A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou um boletim de ocorrência.

