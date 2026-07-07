UFPR recebe inscrições para vestibular com seis cursos gratuitos em Jandaia do Sul

Provas serão aplicadas em fase única no dia 1º de novembro; candidatos têm opções em engenharias, agronomia e inteligência artificial

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas até o dia 20 de julho de 2026 para o Vestibular 2027. No campus de Jandaia do Sul, localizado no Vale do Ivaí, a instituição oferece vagas gratuitas para seis cursos de graduação presenciais voltados a áreas estratégicas de inovação. As provas serão aplicadas em fase única no dia 1º de novembro de 2026.

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Os candidatos podem optar pelas formações em Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Física Computacional, Inteligência Artificial e Engenharia de Software, e Matemática e Tecnologias Digitais. Os cursos preparam os alunos para atuar em setores como agronegócio, tecnologia e engenharia, garantindo uma formação com reconhecimento nacional.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, acessando o site do Núcleo de Concursos da UFPR, onde também é possível consultar a íntegra do edital. A gratuidade do ensino é somada a uma estrutura que oferece professores qualificados, laboratórios modernos, atividades práticas e projetos acadêmicos que impulsionam a formação profissional.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a instituição pelo WhatsApp no número (41) 98535-0118. Mais informações também estão disponíveis no portal oficial do campus (jandaiadosul.ufpr.br) e no perfil do Instagram (@ufpr.jandaia).