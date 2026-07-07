UFPR recebe inscrições para vestibular com seis cursos gratuitos em Jandaia do Sul
Provas serão aplicadas em fase única no dia 1º de novembro; candidatos têm opções em engenharias, agronomia e inteligência artificial
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas até o dia 20 de julho de 2026 para o Vestibular 2027. No campus de Jandaia do Sul, localizado no Vale do Ivaí, a instituição oferece vagas gratuitas para seis cursos de graduação presenciais voltados a áreas estratégicas de inovação. As provas serão aplicadas em fase única no dia 1º de novembro de 2026.
-LEIA MAIS: Vídeo mostra momento em que trem atinge caminhonete em passagem de nível de Jandaia do Sul (PR)
Os candidatos podem optar pelas formações em Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Física Computacional, Inteligência Artificial e Engenharia de Software, e Matemática e Tecnologias Digitais. Os cursos preparam os alunos para atuar em setores como agronegócio, tecnologia e engenharia, garantindo uma formação com reconhecimento nacional.
Para participar, os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, acessando o site do Núcleo de Concursos da UFPR, onde também é possível consultar a íntegra do edital. A gratuidade do ensino é somada a uma estrutura que oferece professores qualificados, laboratórios modernos, atividades práticas e projetos acadêmicos que impulsionam a formação profissional.
Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a instituição pelo WhatsApp no número (41) 98535-0118. Mais informações também estão disponíveis no portal oficial do campus (jandaiadosul.ufpr.br) e no perfil do Instagram (@ufpr.jandaia).