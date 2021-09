Da Redação

UFPR lamenta morte de estudante de Jandaia do Sul

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o campus Jandaia do Sul da UFPR emitiram nota de pesar nesta segunda (20) pela morte do aluno de Engenharia de Produção, Gabriel Perdigão, no sábado (18), aos 25 anos, em decorrência de um câncer.

Perdigão ingressou na UFPR, no campus Jandaia do Sul, em 2014, no curso de Licenciatura em Ciências Exatas, migrando depois para o curso de Engenharia de Produção."A comunidade da UFPR presta os mais sinceros sentimentos aos familiares, colegas e amigos", publicou a universidade nas redes sociais.