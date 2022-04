UEM de Ivaiporã abre curso de bacharelado em Educação Física

Da Redação

Divulgação

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), campus Vale do Ivaí localizada em Ivaiporã, terá um novo curso de graduação a partir do próximo ano, o curso noturno de bacharelado em Educação Física com ênfase nas áreas da Saúde e do Esporte. O novo curso foi aprovado no final do mês passado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEM.

Para o aluno Rodrigo Martins de Brito do quarto ano que é representante discente do curso de licenciatura em Educação Física, a abertura do bacharel noturno vai proporcionar, que mais pessoas possam realizar o sonho de entrarem no ensino superior em uma universidade pública.

“Ressalto que a qualidade dos professores colocam esse curso dentro dos mais altos níveis de excelência, estou me formando esse ano e me sinto extremamente capacitado e pronto para o mercado de trabalho, com a oferta desse novo curso muitas pessoas vão poder atuar em uma das áreas mais promissoras e rentáveis da Educação Física”.

O bacharelado em Educação Física é dividido em duas etapas, a de núcleo comum, destinada ao conhecimento global do corpo humano, do movimento e da cultura corporal, e o núcleo específico com foco na atuação em equipes multidisciplinares da saúde e do esporte, mercado em franca expansão no país e com remuneração acima da média.

Segundo o professor Eduard Bendrath, chefe do departamento de Ciências do Movimento Humano, da UEM, a abertura desse novo curso vem reforçar o comprometimento da universidade com Ivaiporã e região. “Um curso atualizado com as demandas de mercado e voltado para a formação de profissionais altamente especializados”, destacou Bendrath, que lembra ainda que o curso noturno era uma demanda há muito solicitada pela população da região.

Bendrath destaca ainda, o apoio da Prefeitura de Ivaiporã na aprovação do novo curso que, desde instalação, contribui positivamente para o crescimento da universidade. As aulas práticas serão ministradas no Ginásio de Esportes Leovegildo Barbosa Ferraz e no Estádio Manoel Fernandes Silva, conhecidos como complexo esportivo UEM/Sapecadão.

A previsão é que o próximo vestibular da UEM no final do ano já contemple o acesso ao novo curso em Ivaiporã.