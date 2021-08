UEM abre 964 vagas remanescentes em cursos de graduação

Da Redação

Estão habilitados aqueles candidatos que não tenham zerado a Redação e nenhuma prova específica do ENEM

Estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2009 e desejam ingressar em algum curso de graduação da Universidade Estadual de Maringá (UEM) podem fazer a solicitação, na segunda chamada do Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes. As inscrições foram abertas na segunda-feira (16) e vão até o dia 18 de agosto.

continua após publicidade .

No total são 964 vagas remanescentes, só em Ivaiporã, no campus Regional do Vale do Ivaí, são 33 para o curso de Licenciatura em Educação Física no período integral e 32 para o curso de Serviço Social no período noturno.

Estão habilitados aqueles candidatos que não tenham zerado a Redação e nenhuma prova específica. A solicitação é gratuita e deve ser efetuada exclusivamente no site da Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA) .

continua após publicidade .

Para solicitar uma das vagas disponíveis nesta chamada direcionada ao Enem, o candidato deve informar pelo sistema os seus dados pessoais, renda familiar, nota do Enem de alguma edição a partir de 2009, além de anexar uma cópia digitalizada legível da ficha de resultado do Exame.