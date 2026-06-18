UBSs de Jandaia do Sul abrem no sábado para o "Arraiá da Saúde"

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, promove no próximo dia 20 de junho o "Arraiá da Saúde".

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A ação será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com foco na atualização vacinal e na oferta de atendimentos preventivos à população.

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Durante o evento, os moradores terão acesso à vacinação contra a Influenza — direcionada aos grupos prioritários e ao público infantojuvenil de 6 meses a 17 anos —, além da atualização geral da carteira de vacinação. As equipes de saúde também realizarão exames preventivos de Papanicolau para as mulheres, orientações gerais de saúde e o acompanhamento obrigatório de beneficiários dos programas sociais Bolsa Família e Leite das Crianças.