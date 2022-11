UBS Maria Borba foi reinaugurada em Jandaia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A UBS Maria Borba está pronta para atender a população com mais qualidade e conforto

A prefeitura de Jandaia do Sul entregou, nesta quinta-feira (10), a quarta Unidade Básica de Saúde reformada com recursos do Governo do Estado do Paraná, a UBS Maria Borba.

continua após publicidade .

Estiveram presentes junto com a gestão Lauro Junior e Fifa, a família da Maria Borba representada pelo seu filho Fábio, sua nora Crystiane e sua neta Isadora, além de autoridades como o chefe da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, Marcos Vinícius Oliveira da Costa e equipe e a Câmara de Vereadores representada pelo José Carlos Ranzani.

"Agradecemos toda equipe de saúde pela dedicação e paciência nestes meses de espera até a conclusão. A UBS Maria Borba está pronta para atender a população com mais qualidade e conforto", informou a assessoria.

Siga o TNOnline no Google News